Москва, , 15:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил внесенные президентом РФ Владимиром Путиным законопроекты в профильные комитеты.

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Инициативы будут рассмотрены в приоритетном порядке в соответствии с регламентом Государственной думы, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Земельный, Жилищный и Трудовой кодексы, а также в закон о государственной гражданской службе РФ.

Законопроекты дополняют нормы положениями, согласно которым не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации.

Еще один законопроект отменяет ограничение по возрасту (70 лет) для назначенных президентом РФ чиновников.

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