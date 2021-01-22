Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Члены парламента Грузии рассмотрят заявления оппозиционных депутатов о прекращении своих полномочий через неделю. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 22 января сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе на брифинге.

«Остается одна неделя на то, чтобы оппозиционные партии пересмотрели свое решение о прекращении депутатских полномочий и приняли окончательное решение, — сказал Талаквадзе. — Регламент обязывает нас вынести этот вопрос на голосование на первом же заседании».

Спикер отметил, что не со всеми депутатами, подавшими заявления, удалось связаться, чтобы они подтвердили свои намерения. Им нужно прийти на заседание, когда будет рассматриваться вопрос о снятии полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство парламента, 54 написали заявления о сложении полномочий.

Пока только четыре представителя партии «Альянс патриотов» согласились работать в парламенте.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии сообщили о возможном появлении еще одной партии в парламенте