Киев, , 15:26 — REGNUM В подземном переходе на Майдане в центре Киева сегодня, 21 января, обвалилась подвесная конструкция потолка.

Об этом сообщили ряд СМИ, информацию также официально подтвердила Киевская горгосадминистрация, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Власти ограничились сообщением, что причины инцидента выясняются и пострадавших в результате обрушение нет.

Отмечается, что один из входов в подземный переход временно закрыли, на месте уже работают сотрудники коммунальных служб.

Политолог Александр Скубченко уточняет, что в подземном переходе под Майданом обвалилась обшивка из-за разрушения бетона.

«Состояние самого Майдана — как после войны: даже целую плитку найти сложно, ноги сломаешь. А это — самое сердце столицы, главная площадь страны, центральная площадь самого богатого города Украины», — отмечает эксперт.

Он связывает такое положение дел с пребыванием у власти в столице Украины Виталия Кличко.

«Киев после майдана при Кличко стал просто грязной и разбитой помойкой. Полнейшая деградация инфраструктуры. Зато с проспектом Бандеры и улицей Маккейна», — саркастически отмечает Скубченко.