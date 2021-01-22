Кишинёв, , 15:34 — REGNUM Лишение русского языка особого статуса — тревожный фактор для сохранения межэтнического мира в Молдавии. Об этом говорится в сообщении российского посольства в этой стране.

Конституционный суд Молдавии 21 января признал не соответствующим конституции закон о функционировании языков, принятый в декабре парламентом страны. Новый закон возвращал русскому языку особый статус.

В посольстве подчеркнули, что судебный вердикт от 21 января «представляется тревожным фактором в контексте сохранения межэтнического мира в многонациональном молдавском государстве». Русский язык выступает «неотъемлемым элементом эффективной коммуникации и гармоничного сосуществования» проживающих в стране молдаван, украинцев, русских, болгар, гагаузов, евреев, ромов, поляков.

Дипломаты также назвали кощунственными и противоестественными оскорбления в адрес народа России и русскоязычных молдавских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент республики, лидер молдавской Партии социалистов Игорь Додон предположил, что в стране из-за лишения русского языка особого статуса могут начаться массовые протесты.

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