Берлин, , 15:26 — REGNUM Необходимым условием для того, чтобы вакцина от COVID-19 «Спутник V» российского производства была зарегистрирована в Евросоюзе, является предоставление результатов третьей фазы ее клинических испытаний. Об этом 22 января заявил на брифинге представитель минздрава Германии.

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«Я не хочу спекулировать о том, есть ли у этой вакцины шансы при регистрации. Но как известно, есть четкие критерии, чтобы провести оценку при регистрации, и условием для этого является завершенная третья стадия испытаний», — сказал он.

При этом в ответ на вопрос о том, на какой стадии в настоящее время находится процесс регистрации российского препарата, представитель немецкого минздрава уточнил, что ему неизвестно о запросе на «Спутник V» в EMA (Европейском агентстве по лекарственным средствам).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ситуация в сфере здравоохранения в Европейском союзе продолжает быть очень серьезной из-за пандемии коронавирусной инфекции.