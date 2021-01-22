Ново-Огарево, Московская область, 22 января 2021, 15:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил вопросы социально-экономического развития России с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает 22 января сайт Кремля.
Помимо проблем социально-экономического развития, члены Совета Безопасности обсудили вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
В совещании приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, ряд федеральных министров и другие.