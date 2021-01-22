Киев, , 15:17 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что местная власть столицы Украины ведет переговоры о закупке вакцин против коронавируса с несколькими американскими и европейскими компаниями.

Об этом он сообщил на брифинге сегодня, 22 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кличко не уточнил, с кем конкретно идут переговоры, но пообещал использовать «все свои иностранные контакты и связи, для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной».

По его словам, речь идет о том, чтобы закупить отдельно для Киева 1 млн доз препарата, чего хватит для вакцинации 500 тыс. киевлян. Предполагается, что закупки будут произведены за счет городского бюджета.

Также мэр заявил, что на сегодня есть предварительные договоренности с некоторыми производителям и в столице Украины уже готова инфраструктура для проведения вакцинации.

Отметим, что Кличко стал первым мэром на Украине, который решил действовать в вопросе вакцинации отдельно от центральной власти.

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря Украина внезапно подписала контракт на поставку вакцин с китайской компанией Sinovac. Согласно документу, объем поставки — 1,9 млн доз. В январе выяснилось, что эффективность вакцины от компании Sinovac составляет 50%, при этом власти Украины отметили, что паниковать рано, поскольку «это еще не конечный результат».

При этом от сотрудничества с Россией по этому вопросу власти Украины категорически отказались, несмотря на предварительные договоренности, обеспеченные усилиями оппозиции. Западные вакцины могут быть поставлены в стране не ранее 2022 года, поскольку Украина не является приоритетной страной в этом плане.