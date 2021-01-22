Киев, 22 января 2021, 15:21 — REGNUM Вот уже как полтора года политику насильственной украинизации проводит новая власть. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский в эфире телеканала «Украина 24».
Парламентарий заявил, что для развития украинского языка на Украине нужны деньги, а не «рабы», которых лишают родного языка.
Он добавил, что с тех пор ответственность за политику украинизации несёт власть и, в частности, партия «Слуга народа».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе после многочисленных угроз со стороны неонацистов закрылся ресторан еврейской кухни «У Машковичей». Поводом для угроз стал ироничный комментарий администрации ресторана на тему принудительной украинизации сферы обслуживания.
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