Бухарест, , 15:17 — REGNUM Декрет о назначении новым послом Румынии в России Кристиана Истрате подписал румынский президент Клаус Йоханнис. Об этом 22 января сообщается на сайте администрации главы данного государства.

При этом известно, что Йоханнис сменит на этом посту Василе Соаре, являвшимся послом Румынии в Москве с 2013 года.

Отметим, Кристиану Истрату 56 лет, он имеет юридическое образование и работает в румынском МИД с 1990 года. С 1994 по 1999 год он являлся заместителем главы румынской делегации на Конференции по разоружению в Женеве, с 2000 по 2004 год — заместителем главы постоянного представительства Румынии в Североатлантическом совете НАТО в Брюсселе, с 2006 по 2011 год — послом в Норвегии и с 2013 года — главой постоянной миссии Румынии при международных организациях в Вене.