Додома, , 15:34 — REGNUM В Великобританию с пятницы, 22 января, ограничили въезд из Танзании и Демократической Республики Конго, чтобы остановить распространение «южноафриканского» штамма коронавируса. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление министра транспорта Великобритании Гранта Шеппса.

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»Всем пассажирам из этих стран, за исключением граждан Великобритании и Ирландии, а также резидентов этих стран, будет отказано во въезде», — написал он в своем аккаунте в Twitter.

«Мы продолжаем отслеживать распространение коронавируса и новые штаммы по всему миру, наряду с приостановкой транспортных коридоров и предварительным тестированием перед вылетом — это поможет защитить наши границы», — добавил он.

Ранее в этом месяце пассажирам из 11 других южноафриканских стран было запрещено въезжать в Великобританию по аналогичным причинам.

Глава Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) в четверг, 21 января, заявил, что уровень смертности от COVID-19 на континенте в настоящее время составляет 2,5%, что выше среднемирового показателя в 2,2%. Демократическая Республика Конго вошла в число 21 африканской страны с уровнем смертности от COVID-19 выше 3%.

Власти Танзании преуменьшают масштабы эпидемии в стране и не публикуют никаких данных о заражениях или смертях, отметили журналисты.