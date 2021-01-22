Киев, , 15:05 — REGNUM 21 января глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов по сути похвастался, что Служба безопасности страны заблокировала процесс освобождения четырех украинок из республик Донбасса.

На это обращает внимание политический эксперт Кирилл Киквидзе.

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел», — цитирует эксперт заявление Кравчука.

«Понятно, что нести ахинею Кравчуку посоветовали в его нынешние хозяева из СБУ и офиса президента, или другие зеленые человечки из закромов его старческого разума, ведь на самом деле народный депутат Верховной рады Виктор Медведчук и не собирался возвращать украинок через Ростов и Минск… Лидер ОПЗЖ подал заявку на прохождение ими КПВВ Майорск. Это вопрос логистики — проще и быстрее», — отмечает Киквидзе.

Эксперт предполагает, что Кравчук или вообще не в курсе происходящего, или же он просто «отрабатывает» поручения властей, которые уже неделю пытаются сорвать процесс освобождения.

«В любом случае, это не красит первого президента, который на закате карьеры выставляет себя в дурном свете. Быть марионеткой никогда не было почетно, а быть марионеткой тех, кто нынче называется украинской властью, и вовсе позорно», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители Донбасса выразили готовность в одностороннем порядке передать на украинскую сторону некоторых содержащихся в местах лишения свободы граждан Украины при посредничестве народного депутат Рады Медведчука, а не официальных властей страны. Из-за этого процесс продвигается крайне тяжело — свое критическое отношение к возврату гражданок Украины выразил и МИД страны, и контактная группа, и офис президента.

По слова самого Медведчука, речь идет о возвращении четырех женщин. В свою очередь, в СБУ подчеркнули, что передаваемых лиц, в случае успешной реализации договоренностей, поместят в обсервацию и проведут через полную проверку.

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