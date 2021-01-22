Тбилиси, , 15:09 — REGNUM Переговоры между лидерами правящей партии «Грузинская мечта» и представителями оппозиционной партии «Граждане» могут завершиться тем, что в парламент страны войдет новая политическая сила. Об этом, как передает «Общественное телевидение», сообщил спикер парламента Арчил Талаквадзе на брифинге.

Он и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 22 января провели встречу с лидером «граждан» Алеко Элисашвили и его соратником Леваном Иоселиани.

«Наша позиция и позиция «Граждан» по избирательной реформе настолько близки, что я думаю, это может стать предметом соглашения, и мы увидим еще одну оппозиционную политическую партию в парламенте», — сказал Талаквадзе.

Он добавил, что в правящей партии открыты для переговоров с представителями других оппозиционных партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». Пока только четыре представителя партии «Альянс патриотов», получившие депутатские мандаты, согласились работать в парламенте. Они разорвали со своей партией и создали новую — «Европейские социалисты».

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционеры в Грузии рассказали о переговорах с лидерами правящей партии