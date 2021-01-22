Москва, , 15:02 — REGNUM Российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» хорошо зарекомендовала себя в Венгрии, Москва настроена на дальнейшее сотрудничество с Будапештом. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 22 января перед началом переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Он отметил, что борьба с коронавирусом стала новым направлением российско-венгерского сотрудничества. Стороны заключили договор о поставке российской вакцины, «Спутник V» поставят в Венгрию в три этапа.

Лавров добавил, что тестовые партии вакцины венгерские специалисты высоко оценили. Россия поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный институт фармакологии и питания Венгрии 21 января зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V». Венгрия — первая из стран ЕС, официально разрешившая применять этот препарат. Ускоренное применение «Спутника V» спасет в стране многие жизни, заявил ранее Петер Сийярто.

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