Брюссель, , 15:04 — REGNUM Венгрия имеет право закупить вакцину от COVID-19 «Спутник V» российского производства. Об этом 22 января заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

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"Если страна — член ЕС хочет заключить контракт с производителями вакцины, которые не имеют контракта с Еврокомиссией и не входят в стратегию ЕС по вакцинации, она имеет право это сделать», — сказал он в ответ на вопрос и заключении Венгрии контракта с Россией на приобретение препарата «Спутник V».

При этом Де Кеерсмакер отметил, что Еврокомиссия настаивает на том, что все вакцины должны отвечать критериям безопасности и эффективности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что проведение вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V» в ускоренном порядке позволит спасти жизни многих граждан Венгрии и смягчить введенные в стране ограничения, связанные с пандемией коронавируса.