Вашингтон, , 14:56 — REGNUM Новый президент США Джо Байден подпишет 22 января два исполнительных указа, направленных на борьбу с голодом и защиты американских работников, а также на предоставление финансовой помощи семьям, чьи члены остались без работы или средств к существованию из-за пандемии коронавируса, сообщает Politico.

«Эти действия носят конкретный характер и обеспечат немедленную поддержку сильно пострадавшим семьям», —заявил журналистам Брайан Диз, глава Национального экономического совета Белого дома.

«Их недостаточно. Нужно гораздо больше», — добавил он.

В частности, Байден поручит министерству сельского хозяйства рассмотреть возможность увеличения продовольственной и финансовой помощи семьям, в которых учащиеся школьного возраста, а также к министерству финансов, которое могло бы расширить категорию граждан, которые имеют право на получение талонов. Байден также обратится к министерству труда с просьбой разъяснить правила, которые до сих пор вынуждали американских рабочих, отказавшихся от предложения вернуться на работу, лишаться пособия по безработице, даже если возвращение на рабочее место подвергло бы их или их семьи повышенному риску.

Второй указ будет направлен на защиту федеральных рабочих и подрядчиков, частично за счет восстановления права на коллективные переговоры и защиту рабочих путем отмены мер, подписанных президентом Дональдом Трампом. Он также упраздняет Список F — класс рабочих, созданный Трампом, из-за которого многие сотрудники федеральных государственных служб лишились защиты своих рабочих мест.