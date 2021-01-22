Ташкент, , 14:51 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пригрозил министру сельского хозяйства Жамшиду Ходжаеву увольнением из-за слабого внедрения энергосберегающих технологий, 22 января сообщает агентство Kun.uz.

Глава государства выступил на внеочередной сессии кенгаша (представительного органа власти) народных депутатов Бухарской области. «Бухара использует вдвое больше воды в сельском хозяйстве. Вы знаете, как тяжело достать эту воду?» — сказал президент.

Он сказал, что в Узбекистане необходимо как можно шире использовать капельное орошение. Мирзиёев напомнил, что уволил двух министров и пригрозил Ходжаеву увольнением.

Президент также раскритиковал заместителя председателя правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственной сферы Шухрата Ганиева.

Читайте также: В Узбекистане сменили министра транспорта — СМИ