Тбилиси, , 15:01 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» согласны пойти на некоторые уступки оппозиции. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», сообщил председатель партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Он вместе со своим соратником по партии Леваном Иоселиани 22 января прибыл в парламент для переговоров с главой «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе и спикером парламента Арчилом Талаквадзе.

«Выяснилось, что по избирательным вопросам, изменению избирательного законодательства и избирательной комиссии, ее комплектации есть готовность со стороны «Грузинской мечты» пойти на серьезные уступки, и готовность к компромиссу бы подтверждена», — сказал Элисашвили.

Он добавил, что в правящей партии готовы провести досрочные парламентские выборы, если совместная комиссия с участием представителей оппозиции докажет подтасовки при голосовании хотя бы в 1% случаев. Требование освободить «политзаключенных» члены «Мечты» не рассматривают, так как не согласны с утверждением, что кого-либо судебная система преследует по политическим мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». Пока только четыре представителя партии «Альянс патриотов», получившие депутатские мандаты, согласились работать в парламенте. Они разорвали со своей партией и создали новую — «Европейские социалисты».

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