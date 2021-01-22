Москва, , 14:40 — REGNUM Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто после успешно проведённых переговоров с вице-премьером России Александром Новаком надеется на результативное обсуждение поставок газа в страну с главой Газпрома Алексеем Миллером. Об этом глава внешнеполитического ведомства 22 января заявил на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Сийярто сказал, что приехал в Москву, чтобы приобрести вакцину от коронавирусной инфекции и газ для своей страны.

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«В части, касающейся вакцины, свою задачу я выполнил. И в части, касающейся газа, позиции мои также неплохи», — подчеркнул он.

Сийярто пояснил, что в целом зампредседателя правительства Российской Федерации Александр Новак согласился с его доводами.

«Сейчас моя задача заключается в том, чтобы убедить господина Миллера», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года стало известно о готовности Венгрии покупать российский газ, но согласно условиям гибкого долгосрочного контакта. Как пояснил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, Вена планирует подписать три пятилетних соглашения, которые позволят Будапешту каждые пять лет иметь отказаться от поставок Газпрома, если ему сделают более привлекательное предложение. в общей сложности речь идёт о закупке 6,2 млрд кубометров газа ежегодно.

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