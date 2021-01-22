Вашингтон, , 14:37 — REGNUM Конгрессмен-республиканец Энди Харрис попытался 21 января пройти в зал палаты представителей с оружием, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что у политика с собой был пистолет. Харрис был остановлен после срабатывания рамки металлодетектора.

Сотрудник полиции не пропустил конгрессмена, и тогда Харрис попросил члена палаты представителей Джона Катко подержать оружие, тот отказался.

После этого Харрис ненадолго вышел из здания, вернувшись, он свободно прошел в палату представителей. Рамка металлодетектора не сработала. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что члены палаты представителей США от Республиканской партии негодуют по поводу установки рамок металлодетектора, через которые теперь они в обязательном порядке должны проходить при входе зал заседаний.

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