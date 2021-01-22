Джакарта, 22 января 2021, 14:34 — REGNUM Правительство Индонезии готовит обучающую программу для проповедников по вопросам борьбы с экстремизмом, сообщает CNN Indonesia.
«Обучение религиозных проповедников необходимо для поощрения религиозной умеренности», — говорится в указе президента № 7 от 2021 года.
Обучение будут проводить министерство религии и национальное агентство по борьбе с терроризмом.
Напомним, указ об экстремизме был подписан президентом Индонезии Джоко Видодо 6 января 2021 года.
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