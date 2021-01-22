Симферополь, , 14:36 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил о своём желании посетить Крым. Об этом сообщил 21 января телеканал «Крым 24».

Леонид Кравчук President.gov.ua

На вопрос журналиста о желании приехать в Крым Кравчук ответил:

«Вы знаете, я бы хотел, но я сейчас езжу очень мало… С учётом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесёт мне большое удовлетворение», — сказал он.

Кравчук добавил, что его визит на полуостров вряд ли понравился бы российской стороне.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году после проведения референдума, в ходе которого подавляющее большинство участников одобрило эту идею. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве. Украина не признала Крым российским и до сих пор считает его своей территорией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук назвал невыполнимой идею вернуть четырёх гражданок Украины из ДНР при посредничестве депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук о передаче удерживаемых в Донбассе Украине: «Вопрос остановился»

Читайте развитие сюжета: В Крыму прокомментировали желание Кравчука посетить полуостров