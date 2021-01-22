Москва, , 14:34 — REGNUM Заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 22 января в социальной сети Facebook.

«А оно надо? Война на носу», — пишет Villiam K.

Многие пользователи выразили надежду, что руководство России откажется от предложения США. Они уверены, что доверять Соединённым Штатам нельзя, они будут разрабатывать то что они хотят, несмотря ни на какие договорённости.

«Это исключено. Только долгосрочный контракт на 20−30 лет. И, простите, с чего они решили, то им можно верить, когда они сами тайком всё это время разрабатывали наступательное вооружение и ракеты большой дальности?», — задаётся вопросом Николай М.

Некоторые комментаторы напомнили, что Российская Федерация сама неоднократно призывала США подписать продление данного соглашения.

«Насколько я помню, Россия сама это предлагала сделать», — написал Валерий М.

Нашлись и те, кто пришёл к мнению, что в руководстве США на данный момент нет определённости по данному вопросу. Некоторые даже предположили, что пресс-секретарь Белого дома поспешила обнародовать данные планы.

«Да Псаки, наверно, как всегда ошиблась и что-то напутала», — шутит Alexey N.

Напомним, 22 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что США намерены предложить России продлить договор СНВ-3 на пять лет.