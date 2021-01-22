Москва, , 14:30 — REGNUM Обсуждение отношений между Россией и Евросоюзом провел президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Кремля.

«Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, указывается, что стороны также обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусу, включая возможности в области использования и совместного производства вакцин от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ряд рабочих встреч, включая оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, намерен провести 22 января президент России Владимир Путин.