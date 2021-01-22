Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Внутривидовая борьба среди политических элит и руководства Петербурга может привести к «спонтанным» честным выборам в 2021 году. Такое мнение высказал журналистам политтехнолог Александр Ершов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Ершов указал, что оппозиционные круги Северной столицы все еще подвержены разногласиям, которые помешают кооперации на выборах, но сыграть на этих противоречиях у власти вряд ли получится.

«Уникальность Петербурга в том, что властная вертикаль одолеваема такими внутриэлитными противоречиями, что они уже вылезают наружу. Последний скандал все мы видели на 78-м канале, когда это обострение между лидерами «Единой России», по совместительству руководством Заксобрания, и другими, скажем так, башнями Кремля (потому что говорить «Смольный» неправильно, так или иначе все нити тех, кто выжил, ведут в Москву) стало уже неприкрытым», — сказал Ершов.

Напомним, в декабре 2020 года съемочную группу телеканала «78» (входит в «Национальную Медиа Группу»), лояльного Смольному, перестали допускать в Заксобрание под предлогом усиления мер борьбы с коронавирусом. В результате канал предъявил претензии лично секретарю петербургского отделения «ЕР», спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову.

Заметим, это не первый случай, когда неприятным Макарову журналистам произвольно отказывают в аккредитации в Мариинский дворец, но впервые это коснулось «смольнинского» СМИ. О конфликте между Смольным и ЗакСом в Петербурге говорят годами, участники публично это отрицают, но в последнее время претензии к различным чиновникам со стороны спикера Макарова и единороссов стали заметней и экспрессивней.

«Это противостояние, внутривидовая борьба может привести к тому, что у нас будут честные выборы в плане подсчета голосов. Потому что друг другу не дадут эти силы где-то намухлевать. Сейчас не секрет, что составляются некие списки, борьба идет не за сердца избирателей, а за сердца тех, кто сверху принимает решения», — заявил Ершов, имея в виду списки кандидатов от «партии власти» на переизбрание в ЗакС и Госдуму от Петербурга.

По его мнению, «сверху», наверняка, следует ожидать некого «принуждения к миру», чтобы эти два лагеря все-таки договорились, составили единый список, но насколько удачной окажется эта стратегия, пока неизвестно.

Так или иначе «Единой России» предстоит пройти через праймериз. «В результате кто все-таки подумает, что всех перехитрил? И по четвертой модели вдруг мы увидим, что в списках сплошь те, кто на стороне верхушки «Единой России» и Заксобрания? Возникает вопрос: а какой тогда интерес административному ресурсу, Смольному помогать этим людям на выборах? Никакого. Наоборот, в интересах власти тогда дать зеленый свет всем остальным оппозиционным партиям, чтобы как можно больше было разных кандидатов на округах», — считает Ершов.

Иначе технический противник единоросса может победить на волне протестного голосования, считает политолог, так как запрос на стабильность падает, но растет запрос на перемены, сообщил он, ссылаясь на социологические исследования.

Стоит отметить, что Вячеслав Макаров не раз делал замечания в сторону Смольного по поводу неких попыток исполнительной власти продвинуть экс-«яблочника» Михаила Амосова на избирательном округе соратника Макарова, вице-спикера ЗакСа и единоросса Анатолия Дроздова на ближайших выборах. Амосов факт каких-либо переговоров со Смольным отрицает.

В Петербурге протесты на улицах после выборов могут возникнуть, если на округах в качестве главных кандидатов останутся лишь продвинутые верхушкой ЗакСа и «ЕР», считает Ершов, и при этом «всеми правдами и неправдами местные князьки будут их проталкивать». В результате недовольство Кремля будет высказано не «князькам», подчеркнул Ершов, а Смольному. В связи с этим, на взгляд политтехнолога, администрации губернатора Санкт-Петербурга следовало бы обеспечить легкий допуск до выборов всех желающих, включая независимых кандидатов.

«Пусть лучше победят они, но честно, чем те, кого с их 15%-ными рейтингами придется тащить в ущерб репутации властей», — полагает Ершов.

Напомним, выборы Законодательного собрания Санкт-Петербурга состоятся 19 сентября 2021 года, в Единый день голосования, одновременно с выборами в Госдуму.

Добавим, в ЦИК России муниципальные выборы в Петербурге, состоявшиеся в 2019 году, неоднократно называли самыми грязными в стране по количеству и грубости нарушений.

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