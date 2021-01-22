Москва, , 14:19 — REGNUM Законопроект, отменяющий ограничение по возрасту для назначенных президентом РФ чиновников, внес в Госдуму российский лидер Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — говорится в документе.

Сейчас федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет.

Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.