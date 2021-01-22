Цхинвал, , 14:22 — REGNUM Члены Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), заявив о «виновности» России в нарушении прав человека на территории Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, руководствовались не фактами, а доводами грузинской стороны. Данное заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 22 января опубликовала пресс-служба главы государства.

«Ни жестокие убийства мирных осетин, ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская позиция», — заявил Бибилов.

Он предположил, что в ЕСПЧ решились представить напавшую на Южную Осетию Грузию в качестве жертвы, рассчитывая на то, что о событиях 12-летней давности многие позабыли.

Напомним, 21 января в ЕСПЧ рассмотрели иск Грузии, в котором Россию обвинили в нарушении прав человека в ходе грузино-осетинского вооруженного конфликта, произошедшего в августе 2008 года, и после него. Тогда Москва защитила жителей Цхинвала от напавшей грузинской армии.

Обвинения, связанные с событиями в период с 8 по 12 августа, когда проходили боевые действия, в суде отказались рассматривать, так как это не входит в юрисдикцию ЕСПЧ. По остальным обвинениям, касающихся событий в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, в европейском суде заявили о виновности российской стороны. В Минюсте РФ это решение ЕСПЧ назвали необоснованным.

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