Брюссель, , 14:15 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным арест российского блогера Алексея Навального. В ходе телефонного разговора 22 января он заявил о серьёзной обеспокоенности ЕС и входящих в него государств последними событиями.

«Я повторил, что в ЕС мы едины в своем осуждении задержания Алексея Навального», — написал Шарль Мишель в своём Twitter

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Он подчеркнул, что в ЕС выступают за «немедленное освобождение» оппозиционера.

«Россия должна срочно приступить к полному и прозрачному расследованию покушения на него», — добавил председатель Евросовета.

Также Шарль Мишель сообщил российскому лидеру о намерении провести в марте стратегические дебаты в Европейском совете по отношениям между ЕС и Россией. Ещё одна тема, затронутая в разговоре, — пандемия коронавирусной инфекции. Стороны обсудили важность международного сотрудничества в борьбе с эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционер Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту «Шереметьево» сразу после возвращения из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. По решению суда он был взят под стражу на 30 суток.

Добавим, что в конце 2020 года СКР возбудил в отношении блогера Алексея Навального и иных лиц уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о растрате денег, перечисленных гражданами в качестве пожертвований на деятельность ряда некоммерческих организаций. Этими НКО, в том числе так называемым «Фондом борьбы с коррупцией» (включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), фактически руководил Навальный.

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