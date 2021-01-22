Киев, 22 января 2021, 14:19 — REGNUM Украинский язык может стать официальным в Европейском союзе. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 23 января в комментарии изданию Strana.ua.
Креминь отметил, что такой статус украинского языка укрепит позиции Украины на международной арене.
Он добавил, что с момента вступления в силу закона о принудительной украинизации сферы обслуживания на его электронный адрес поступило 186 жалоб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила, что в результате русофобской политики Украины упадёт общая грамотность населения страны, при этом люди не станут меньше разговаривать на русском языке.
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