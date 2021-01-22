Москва, , 14:28 — REGNUM Заявление профильного корреспондента агентства Bloomberg Салеха Мосина о том, что кандидат на пост главы Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен поддерживает жёсткие санкции против «российских игроков», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 22 января в социальной сети Facebook.

«Верните деньги, вложенные в федеральный резерв. Потом посмотрим, на что вас хватит! Без разбоя нет покоя! Да?», — обращается Анатолий Ш.

Часть пользователей пришли к выводу, что Йеллен использует подобную риторику исключительно для того, чтобы из кандидата в главы Минфина перейти в статус главы Минфина. Они уверены, что конъюнктура требует от политиков использовать Россию в негативном ключе.

«Пока она только кандидат, милая, умная женщина, ответила так, как надо для того, чтобы утвердили её кандидатуру. Потом, когда примет дела, разберётся», — пишет Elena S.

Другие пользователи не испугались введения жёстких санкций в отношении России.

«Главное, чтобы не против всех», — поделился мнением Михаил Д.

Нашлись и те, кто призвал руководство Соединённых Штатов перестать оказывать давление на другие государства. Они считают, что США лезут туда, где их никто не ждёт, и навязывают свою волю.

«Сколько можно слушать эти голоса из дальнего зарубежья?! Сидите у себя на континенте и колотитесь в своём болоте! Так нет же, лезут кругом и лезут! Для них Россия как ладан для чертей!», — считает Виктория В.

Напомним, 22 января профильный корреспондент агентства Bloomberg Салеха Мосин заявил о том, что кандидат на пост главы Минфина США, экс-глава ФРС Джанет Йеллен поддерживает жёсткие санкции против «российских игроков».