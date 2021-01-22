Москва, , 14:10 — REGNUM Венгрия получит два миллиона доз препарата «Спутник V» для вакцинации от COVID-19 одного миллиона граждан. Об этом 22 января заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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«Мы получим доступ к партии вакцины, необходимой, чтобы привить один миллион граждан», — сказал он на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он уточнил, что речь идет о потенциально двух миллионах доз с учетом того, что это двухкомпонентная вакцина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией о поставке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Отметим, на сегодняшний день уже целый ряд стран зарегистрировал «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. В их числе Алжир, Аргентина, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Венгрия, ОАЭ, Палестина, Парагвай, Сербия, Туркмения.

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