Санкт-Петербург, , 14:28 — REGNUM Петербургская оппозиция не сможет договориться об объединении против «Единой России» на выборах в Законодательное собрание и Госдуму в 2021 году. Таким мнением поделился политтехнолог Александр Ершов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы в Петербурге ИА REGNUM

Заметим, разговоры о необходимости выставить единого сильного кандидата в одномандатных округах, чтобы победить единоросса и не конкурировать друг с другом, ведутся в кругах петербургской оппозиции не первый год. Ранее достичь подобных договоренностей удавалось, в меньшем масштабе, на последних муниципальных выборах.

Ершов полагает, что в Петербурге «очень силен фактор внутривидовой борьбы» в политической сфере, и этим регион сильно отличается от многих других, где-либо оппозиции нет вообще, либо выделяется какая-то одна сила.

«А у нас не только системная оппозиция ненавидит несистемную, и у них это взаимно, но и внутри системной оппозиции они все друг друга ненавидят. Поэтому надежды на то, что вот, мол, мы распределимся по округам против единороссов, нам надо только договориться… Ну не получится у них, скорее всего», — сказал Ершов.

Тем не менее выиграть от таких противоречий властная вертикаль не сможет, считает политолог, потому что сама ими раздираема.

«Уникальность Петербурга в том, что властная вертикаль одолеваема такими внутриэлитными противоречиями, что они уже вылезают наружу», — считает Ершов.

По его мнению, такие тенденции приведут к тому, что петербургский ЗакС в 2021 году обновит от одной до двух третей своего состава.

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