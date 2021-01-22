Москва, , 14:12 — REGNUM Администрацию нового президента США Джозефа Байдена не ждёт успех в поиске «причастности» России к убийствам американских солдат в Афганистане. Об этом спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил 22 января РИА Новости.

Ранее Байден поручил разведсообществу разобраться в истории с вознаграждением, которое якобы обещали российские спецслужбы членам радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убитых солдат США. О таком поручении сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Кабулов не стал гадать, почему эта тема снова стала актуальной. И разведка, и Пентагон уже выступали с заявлениями, что утверждения о «сговоре» РФ с боевиками безосновательны. Это всегда поиск блох, добавил он.

Попытки найти доказательства подобной «связи» «успешными не будут», подчеркнул он. Такой фактуры в природе не существует, хотя желание новой администрации глубоко разобраться в вопросе можно только приветствовать.

«Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями», — добавил дипломат.

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