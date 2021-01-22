Минск, , 14:02 — REGNUM Несмотря на неопределенную ситуацию в мировой экономике и оказываемое на Минск внешнее давление, Белоруссия «не рухнет на колени». Об этом 22 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе приема с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца, его слова приводит агентство БелТА.

Как отметил белорусский лидер, неизвестно, как теперь будет развиваться мировая экономика из-за ее очень большого падения, как будет развиваться пандемия, влияющая и на умы людей, и на экономику, и каким путем пойдут в мире глобальные процессы на фоне того, «какая турбулентность даже в оплоте демократии (имеются ввиду США — ред.)».

«Мы, конечно, на колени не рухнем, это однозначно, но в развитии мы это должны учитывать», — заявил он.

Также Лукашенко подчеркнул, что нынешний год начинается в ситуации неопределенности.

«И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого», — добавил президент республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов заявил, что решение о Договоре по открытому небу (ДОН) будет принято властями Белоруссии после того, как они получат официальное уведомление от России о выходе из данного соглашения.