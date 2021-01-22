Вена, , 13:49 — REGNUM В Вене положительно оценили стремление Вашингтона продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом 22 января на пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

Читайте также: В Пентагоне поддержали решение Байдена продлить СНВ-3

«Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, напомнив, что подобные переговоры между этими двумя странами здесь уже проходили.

«Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении», — подчеркнул глава австрийского МИД.

Ранее по теме: Песков оценил готовность США продлить СНВ-3

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила намерение Вашингтона продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, действие которого истекает 5 февраля 2021 года. В Кремле приветствовали эту «политическую волю» США, заявив, что также заинтересованы в сохранении договора, однако «всё будет зависеть от предложенных деталей».

Читайте развитие сюжета: Страны НАТО рады решению продлить СНВ-3 — Столтенберг