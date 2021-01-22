Киев, , 14:03 — REGNUM Ситуация, при которой большая часть населения Украины получает субсидии на оплату коммунальных услуг, является ненормальной. Об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Видео с заявлением чиновника опубликовал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 22 января в своём Telegram-канале.

«Психологически это тоже плохо для людей, это фактически сигнал им, смотрите — вы бедные. А люди не хотят чувствовать себя бедными», — рассказал Витренко.

По его словам, субсидии бьют по достоинству граждан Украины.

«А у нас «революция достоинства» была в 2014 году, понимаете?» — добавил Витренко.

Депутат Гончаренко напомнил, что Витренко получил более $4 млн «премии» за «победу» компании «Нафтогаз» над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

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Напомним, Витренко был назначен правительством Украины и.о. министра энергетики страны вопреки воле парламента, который отклонил его кандидатуру.

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