Киев, 22 января 2021, 14:03 — REGNUM Ситуация, при которой большая часть населения Украины получает субсидии на оплату коммунальных услуг, является ненормальной. Об этом заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко. Видео с заявлением чиновника опубликовал депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 22 января в своём Telegram-канале.
По его словам, субсидии бьют по достоинству граждан Украины.
Депутат Гончаренко напомнил, что Витренко получил более $4 млн «премии» за «победу» компании «Нафтогаз» над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.
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Напомним, Витренко был назначен правительством Украины и.о. министра энергетики страны вопреки воле парламента, который отклонил его кандидатуру.
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