Ереван, , 13:49 — REGNUM Ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна об отводе генпрокурора Артура Давтяна и двух других прокуроров, представляющих гособвинение в деле о свержении конституционного строя в 2008 году, отклонил суд общей юрисдикции Еревана. Судебное заседание 22 января транслировалось в режиме реального времени местными новостными порталами.

«Суд постановил отклонить ходатайство защиты об отводе генерального прокурора Артура Давтяна, прокуроров Геворга Багдасаряна и Петроса Петросяна. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — сказала судья Анна Данибекян.

При этом адвокаты Кочаряна настаивают на том, что Давтян связан с действующим премьер-министром республики Николом Пашиняном, являющимся в данном уголовном деле заинтересованным лицом, а потому не может сохранять в нем объективность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 января вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что число погибших военнослужащих Армении в Нагорном Карабахе в ходе осенних боевых действий не превышает четырёх тысяч.