Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Бывший посол США в Южной Корее Сон Ким назначен исполняющим обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Об этом сообщается на официальном сайте госдепартамента США.

Неясно, будет ли он официально назначен на эту должность или временно занимает пост, освобождённый Дэвидом Стилвеллом.

Известно, что после присяги Джо Байдена все должностные лица, назначенные бывшим президентом Дональдом Трампом, отправлены в отставку.

Напомним, что Сон Ким занимал должность посла США в Южной Корее с ноября 2011 года по октябрь 2014 года, а также был спецпредставителем США по КНДР (ноябрь 2014 г. — сентябрь 2016 г.), послом США на Филиппинах и Индонезии.