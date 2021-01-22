Москва, , 13:36 — REGNUM Из-за неблокировок социальными сетями призывов к участию в незаконных акциях комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ может пригласить руководство российских представительств соцсетей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 января, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Комиссией по противодействию иновмешательству уже начата работа по анализу того, кто может стоять за такими призывами. Кроме того, я не исключаю, что мы пригласим руководство российских представительств этих компаний, чтобы обсудить, как не допустить распространения таких призывов впредь», — заявил Пискарёв.

Он назвал «вопиющим проявлением двойных стандартов» тот факт, что в популярных социальных сетях до сих пор не блокируются призывы к участию в незаконных акциях 23 января, хотя соцсети президента США Дональда Трампа блокировали его аккаунты.

«Роскомнадзор уже решил оштрафовать шесть интернет-платформ, в том числе, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, за распространение информации, направленной на привлечение несовершеннолетних к протестам. Тем не менее, необходим единый механизм, единый подход к блокировке призывов к участию в любых массовых беспорядках, особенно, если вовлечь в них пытаются детей и подростков», — заявил глава комиссии.