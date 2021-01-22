Тбилиси, , 13:39 — REGNUM Правительство Грузии решило снять ограничения на международные пассажирские авиаперевозки с 1 февраля. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 22 января заявила глава минэкономики Натия Турнава на брифинге.

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«С 1 февраля мы сочли возможным снять ограничение на регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, которые работали и продолжают работать в Грузии, или новые авиакомпании, которые хотят работать в Грузии, смогут планировать и выполнять регулярные рейсы с определенной частотой», — сказала Турнава.

Она подчеркнула, что авиаперевозки будут осуществляться с соблюдением всех медицинских протоколов и правил эпидемиологической безопасности.

Напомним, ограничения на международные регулярные авиарейсы правительство Грузии ввело с марта в рамках профилактики пандемии. Действие ограничений неоднократно продлевали в течение года.

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