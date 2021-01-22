Минск, , 13:38 — REGNUM Решение о Договоре по открытому небу (ДОН) будет принято властями Белоруссии после того, как они получат официальное уведомление от России о выходе из данного соглашения. Об этом 22 января заявил помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

«По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН», — сказал он.

Также Воинов добавил, что вопрос о выходе Белоруссии из этого договора или об определении нового порядка участия в нем в Минске будут решать после получения от России уведомления о выходе из ДОН и проведения необходимых процедур на внутригосударственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск проведет анализ ситуации с ДОН в контексте его практического осуществления с российской стороной.