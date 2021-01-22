Подгорица, , 13:34 — REGNUM Председатель комитета по реализаций инициатив партии черногорских мусульман Хазби Скендерович на пресс-конференции 22 января заявил, что тот факт, что около 45 000 черногорских мусульман, которые на национальном уровне признаны мусульманами или черногорцами мусульманского вероисповедания, не имеют адекватного политического представительства, побудил их сформировать политическую партию, которая, прежде всего, будет представлять интересы черногорских мусульман и всех тех, кто разделяет гражданские ценности. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

По словам Скендеровича, черногорские мусульмане до сих пор в основном проявляли активность в гражданских партиях и через них пытались реализовать свои права.

«Тем не менее, в свете последних событий мы осознаем, что мы постепенно становимся гражданами второго порядка. И раннее мы были недостаточно представлены в политической и общественной жизни Черногории, поэтому мы все чаще сталкиваемся с дискриминацией. Депутаты, перечисляя национальные меньшинства, часто пропускают черногорских мусульман», — подчеркнул Скендерович.