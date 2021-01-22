Бухара, Узбекистан, , 13:27 — REGNUM Депутаты кенгаша (представительного органа власти) Бухарской области Узбекистана одобрили кандидатуру Ботира Зарипова на должность хокима (главы) региона, сообщает издание «Подробно.uz».

На внеочередной сессии присутствовал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «Это человек, родившийся и выросший в Бухаре, он хорошо знает условия области. Самое важное, он любит бухарцев», — сказал глава государства.

Мирзиёев добавил, что испытал Зарипова на разных должностях, в том числе на посту исполняющего обязанности хокима Бухарской области.

Ботир Зарипов родился в 1969 году в Гижуванском районе Бухарской области. Работал в банковской сфере. В 2016—2020 годах занимал руководящие должности в сфере промышленности строительных материалов.