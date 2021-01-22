Улан-Батор, , 13:19 — REGNUM Правящая Монгольская народная партия представила предложение о выдвижении на пост премьер-министра депутата Великого Государственного хурала и министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Администрация президента заявила, что в соответствии с п. 39.2 ст.39 Конституции Монголии президент передаст спикеру парламента предложение о кандидатуре на пост премьер-министра. Глава страны должен передать предложение в течение пяти дней после его получения, после чего парламент вынесет окончательное решение.

Отметим, что 22 января на заседании правящей Монгольской народной партии за выдвижение кандидатуры Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэна проголосовали 99.2%.

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, родился в 1980 году, с 2016 года был избран депутатом парламента от МНП, с 2020 года работает управляющим делами правительства.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 января правительство Монголии ушло в отставку в полном составе. Бывший премьер-министр Ухнаагийн Хурэлсух 21 января объявил об отставке правительства в полном составе после того, как 20 января в Улан-Баторе целый день продолжалась акция протеста с требованием отставки чиновников государственной чрезвычайной комиссии. Позже, вечером 21 января парламент Монголии принял отставку правительства.