Белград, , 13:25 — REGNUM Посол Сербии в Вашингтоне Марко Джурич 22 января в интервью сербскому телеканалу RTS заявил, что Сербия уже несколько недель поддерживает контакты с новой администрацией в США. Он добавил, что существует прочный фундамент для развития стабильных отношений Сербии и США в будущем.

Джурич отметил, что Сербия активно общалась с представителями Демократической партии и новой администрации в течение нескольких недель и месяцев после оглашения официальных результатов выборов.

«Мы не ждали вчерашнего дня, мы уже несколько недель поддерживаем контакт с новой администрацией в Белом доме, Государственном департаменте, Совете национальной безопасности», — подчеркнул посол Сербии в Вашингтоне.

Он отметил, что в год «большого юбилея», когда США и Сербия отмечают 140 лет с момента установления дипломатических отношений, «мы очень серьезно рассчитываем на хорошие отношения с руководством в Вашингтоне».