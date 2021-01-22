Москва, , 13:27 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать поручение президента США Джозефа Байдена изучить атаки «русских хакеров», данное разведслужбам. Об этом Песков заявил 22 января журналистам.

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Кремль не может комментировать поручения президента США, пояснил он и добавил, что если главе Белого дома нужна какая-то дополнительная информация, спецслужбы должны будут её предоставить.

Песков напомнил, что ранее в США проводились многочисленные расследования о якобы «российском вмешательстве», но оно доказано не было. Утверждения о том, что российская сторона якобы обещала награду афганским боевикам за уничтожение американских военных, не подтвердили представитель спецслужб США. Они официально заявили, что это — ложная информация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белом доме проинформировали о поручении спецслужбам провести полную оценку кибератак против госучреждений и «вмешательства России» в выборы 2020 года. Такие действия в США приписывают «русским хакерам».

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