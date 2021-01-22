Харьков, Украина, , 13:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьков на место сгоревшего дома престарелых. Об этом сообщила 22 января пресс-служба офиса президента Украины

Планируется, что Зеленский выслушает доклады комиссии, занимающейся расследованием причин трагедии.

«Президент проведёт совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций», — сказано в сообщении.

Зеленский также объявил 23 января днём траура по людям, погибшим во время пожара.

Напомним, в результате пожара погибли 15 обитателей дома престарелых, 11 человек пострадали.

Отметим, что Зеленский не выезжал в Одессу, когда в августе 2019 года произошёл сильный пожар в гостинице «Токио Стар», а в декабре — пожар в здании одесского колледжа, унесший жизни 16 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования родственникам погибших во время пожара в харьковском доме престарелых «Золотое время».

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