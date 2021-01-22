Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Вступивший в должность президента США Джо Байден изменил под себя интерьер Овального кабинета в Белом доме, убрав в том числе со стола «Резолют» кнопку срочного вызова диетической колы. Об этом в своем Twitter написал журналист Ньютон Данн.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

«Президент Байден удалил кнопку диетической колы», — написал он.

Журналист отметил, когда он в 2019 году брал интервью у американского лидера, Трамп нажал на кнопку, после чего «дворецкий быстро принёс диетическую колу на серебряном блюде».

«Теперь её нет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в США прошла церемония инаугурации 46-го президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис.

Читайте также: Байден обошёл Трампа по числу телезрителей при показе инаугурации