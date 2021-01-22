Куала-Лумпур, , 13:01 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что один из членов его семьи заразился коронавирусом, сообщает Antara.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Недавно человек из моей семьи заразился COVID-19. Его не госпитализировали, а отправили на домашний карантин», — заявил экс-премьер-министр Малайзии.

Премьер-министр страны не уточнил, кто именно из членов его семьи заразился коронавирусом и в каком состоянии находится.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия подает судебный иск против Европейского союза (ЕС) и его государств-членов — Франции и Литвы — за отказ от производства биотоплива на основе пальмового масла.

Подробнее в материале: Малайзия судится с ЕС из-за дискриминации пальмового масла