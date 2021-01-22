Вашингтон, 22 января 2021, 13:01 — REGNUM Израиль и Саудовская Аравия, два ключевых союзника Вашингтона на Ближнем Востоке, будут стремиться к тому, чтобы не допустить возвращения США в число стран-участниц ядерной сделки с Ираном, заявил Митчелл Плитник в статье, вышедшей 21 января в Responsible Statecraft.
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По словам аналитика, Израиль пошел на тесное сотрудничество с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, которые обеспокоены намерением Байдена сделать то, что он и обещал — то есть вновь подключит США к Совместному всеобъемлющему плану действий при условии возвращения и Вашингтона, и Тегерана к соблюдению первоначальных условий заключенного в 2015 году соглашения.
Как отмечали многие наблюдатели, попытка существенно расширить СВПД вряд ли увенчается успехом. С точки зрения Ирана, любые изменения, на которые он согласится, будут означать вознаграждение США в первую очередь за нарушение первоначальных условий соглашения. Европейские партнеры по сделке занимают ту же позицию, даже если они поддерживают идею попытки расширить сделку после возвращения США.
В сложившихся условиях администрации Байдена будет крайне важно услышать мнение американских экспертов, которые поддерживают повторное присоединение к СВПД без каких-либо новых условий. Эта поддержка будет необходима как для противодействия влиянию Израиля, так и арабских государств, и поможет определить первоначальный курс стратегии Байдена в регионе на следующие четыре года.
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