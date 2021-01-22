Вашингтон, , 13:01 — REGNUM Израиль и Саудовская Аравия, два ключевых союзника Вашингтона на Ближнем Востоке, будут стремиться к тому, чтобы не допустить возвращения США в число стран-участниц ядерной сделки с Ираном, заявил Митчелл Плитник в статье, вышедшей 21 января в Responsible Statecraft.

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По словам аналитика, Израиль пошел на тесное сотрудничество с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами, которые обеспокоены намерением Байдена сделать то, что он и обещал — то есть вновь подключит США к Совместному всеобъемлющему плану действий при условии возвращения и Вашингтона, и Тегерана к соблюдению первоначальных условий заключенного в 2015 году соглашения.

«Антииранская коалиция во главе с Израилем и Саудовской Аравией полна решимости убедить Байдена с помощью санкций, введенных администрацией Трампа, заставить Иран пойти на более значительные уступки, включая, по некоторой информации, продление срока действия самых строгих ограничений и инспекций на 25 лет, а не нынешних пятнадцати, а также заключение соглашений по программе Ирана создания баллистических ракет и его поддержке различных игроков и вооруженных формирований по всему региону», — отметил он.

Как отмечали многие наблюдатели, попытка существенно расширить СВПД вряд ли увенчается успехом. С точки зрения Ирана, любые изменения, на которые он согласится, будут означать вознаграждение США в первую очередь за нарушение первоначальных условий соглашения. Европейские партнеры по сделке занимают ту же позицию, даже если они поддерживают идею попытки расширить сделку после возвращения США.

«Это нисколько не будет беспокоить Иерусалим и Эр-Рияд, которые только и ждут полного развала соглашения», — добавил Плитник.

В сложившихся условиях администрации Байдена будет крайне важно услышать мнение американских экспертов, которые поддерживают повторное присоединение к СВПД без каких-либо новых условий. Эта поддержка будет необходима как для противодействия влиянию Израиля, так и арабских государств, и поможет определить первоначальный курс стратегии Байдена в регионе на следующие четыре года.

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