Вашингтон, , 12:56 — REGNUM Вице-президент США Кала Харрис и её супруг Даг Эмхофф будут некоторое время проживать в Блэр Хаусе — официальном президентском гостевом доме, расположенном прямо через дорогу от Белого дома на Пенсильвания-авеню. Об этом 22 января сообщает издание Politico.

Вице-президент Камала Харрис с супругом (сс) Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vazquez II

«Харрис останется в Блэр-хаусе, пока в официальной резиденции будет проходить ремонт», — уточняется в публикации.

https://twitter.com/politico/status/1352432049009909760

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После завершения ремонтных работ Харрис с мужем переедет в официальную резиденцию Number One Observatory Circle в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в США прошла церемония инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена. Пост вице-президента США заняла Камала Харрис.